POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Hohenhöfen. Zeit: Samstag, 14.August 2021, 08:15 Uhr. Ein 55-jähriger aus Hann. Münden befuhr die Straße Hohenhöfen in Rtg. Marienstr. und durch Sonnenblendung geriet er mit seinem VW Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß dann der Transporter gegen einen geparkten PKW Seat und es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 13000.-Euro.

