Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Gemarkung Dankelsheim, Landesstr. 486. Ein 31-jähriger PKW-Führer aus Mariental erfaßte mit seinem PKW Iveco ein die Fahrbahn überquerenden Hasen. Der Hase verendete an der Unfallstelle und am Fahrzeug entstand Frontsachschaden in Höhe von 2000.- Euro.

