Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, dem 13.08.2021, wurde im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr, ein auf dem Parkplatz Paulsbad Physio Fitness zum Parken abgestellter roter Mercedes Benz B 180 beschädigt. Vermutlich beim Ein- bzw. Aussteigen stieß der bislang unbekannte Fahrzeugführer gegen den hinteren rechten Radlauf des Mercedes. Der Radlauf wurde leicht eingedrückt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell