Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rotenhain - Sachbeschädigung am Rotenhainer Bildstock

Rotenhain (ots)

In der Nacht zum 07.07.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter am Rotenhainer Bildstock, an einer Holzsitzbank und an einem Holzunterstand, welche in der Nähe der Alten Burg in Rotenhain gelegen sind.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg. Tel. 02663-9805-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell