Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Seitenscheibe eingeschlagen

Diez, Wilhelmstraße (ots)

In der Nacht zum 06.07.2021 wurde an einem blauen Opel Corsa C die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432/6010

