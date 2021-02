Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Giengen - Nicht mehr fahrtauglich

Zwei Autofahrer stoppte die Polizei am Montag in Heidenheim und Giengen.

Gegen 0.30 Uhr fuhr die 22-Jährige mit ihrem Audi in der Bahnhofstraße. Eine Polizeistreife stoppte die Frau. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test ergab einen Wert über dem Erlaubten. Ihr Auto musste sie stehen lassen. Am späten Montag Nachmittag war für einen 23-Jährigen in der Giengener Hauptstraße die Fahrt zu Ende. Bei ihm Bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte der Drogentest und er musste eine Blutprobe abgeben.

