Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Infotafel eingeworfen

Neugersdorf (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Neugersdorf die Scheibe der Infotafel am Bahnsteig eingeworfen. Das Sicherheitsglas ist großflächig gesplittert und wird durch die Deutsche Bahn AG ausgetauscht werden müssen. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Bundespolizisten haben diesen am 26. Mai 2020 gegen 16:15 Uhr dokumentiert. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

