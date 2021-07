Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Motorroller entwendet

Diez, Schulstraße (ots)

In der Nacht zum 06.07.2021 wurde ein grau/schwarzer Motorroller des Herstellers Honda, Typ Bali, mit blauem Versicherungskennzeichen, der in einer Garage abgestellt war, entwendet. Der Roller war nicht fahrbereit, da die Batterie ausgebaut war. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432/6010

