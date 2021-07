Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Breitenau (ots)

Am Montag 05.07.21, kam es um 17:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der PKW-Fahrer fuhr von der K 126 in den Kreuzungsbereich der L 304 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers, der die L 304 von Selters in Richtung Breitenau befuhr. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß am rechten Oberschenkel und an der Schulter verletzt. Nach erfolgter Hilfeleistung, wurde der Radfahrer leicht verletzt dem Krankenhaus Dierdorf zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell