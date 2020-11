Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Eine brennende Gartenhütte beschäftige am gestrigen Abend die Feuerwehr in Sindlingen.

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Am gestrigen Abend (19.11.2020), hat eine Gartenhütte im Stadtteil Sindlingen gebrannt. Gegen 19:37 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr, mit dem Hinweis, dass auf der Höchster-Farben-Straße gegenüber der Esso Tankstelle eine Gartenhütte brennt, ein. Bereits fünf Minuten später war das erste Löschfahrzeug am Einsatzort. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch einzudämmen und eine Brandausbreitung auf eine benachbarte Hütte erfolgreich verhindern. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 21:15 Uhr. Am Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Sindlingen beteiligt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

