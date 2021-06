Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Sexuelle Belästigung am Münsterplatz

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann belästigte eine 48-jährige Frau aus Castrop-Rauxel am Montag in einem Geschäft am Münsterplatz. Der Unbekannte fasste der Frau zweimal ans Gesäß und entfernte sich dann in Richtung Busbahnhof. Der Vorfall ereignete sich um 18.25 Uhr.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: graue Haare, grauer Vollbart, dunkles Sakko, hellgrauer Pullunder/Pullover, rot/weiß kariertes Hemd unter dem Pullunder/Pullover, rote Fliege, dunkle Umhängetasche, kurze schwarze Sporthose der Marke "Umbro", blaue Crocs ähnliche Schuhe.

Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Kriminalpolizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell