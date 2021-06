Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Brennender Müllcontainer beschädigt mehrere Fenster

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (etwa 2 Uhr) geriet aus bisher nicht geklärter Ursache ein Müllcontainer auf einem Schulhof an der Beckstraße in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr vollständig gelöscht, jedoch verursacht das Feuer einen Sachschaden an insgesamt zwölf Fenstern der Schule. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

