Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 125ccm Kraftrad entwendet ***Zeugen gesucht***

Kaltenholzhausen (ots)

In der Nacht zum 07.07.2021 kam es in Kaltenholzhausen zu einem Diebstahl eines 125ccm Kraftrads der Marke Yamaha in der Farbe schwarz. Das Fahrzeug stand im Hof des Geschädigten und war mittels Lenkradschloss gesichert. Entsprechende Schleifspuren konnten vor Ort festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez. Tel. 06432-6010

