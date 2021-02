Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, die Polizei gerufen, weil sich offenbar ein Einbrecher/Dieb in einem leerstehenden Gebäude an der Gladbecker Straße befand. Der unbekannte Täter versuchte demnach, Kabel zu stehlen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Tatverdächtige flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: ca 1,80m groß, schlank, lilafarbener Pullover, hellblaue Jeanshose, schwarze Cappy, schwarzer Rucksack, blaue Umhängetasche. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Gladbeck:

Auf der Voßstraße wurde in eine Kita eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein Fenster auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Nach bisherigen Ermittlungen konnten die Täter einen Laptop, zwei Tablet-Computer und einen Monitor erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag haben unbekannte Täter zwei Lauben in einem Garten an der Fußstraße aufgebrochen. Eine der Lauben wurde durchsucht. Die Täter nahmen nichts mit, sie entfernten allerdings gewaltsam den Akku eines E-Bikes - und ließend ihn dann zurück.

Hinweise zu den Einbrüchen bzw. Diebstählen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell