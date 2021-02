Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Freitagabend und Montagvormittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zu einem Büro an der Wienbachstraße. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Gladbeck

Am Montag zu Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Frochtwinkel ein. Wie die Täter genau in die Wohnung gelangten ist noch nicht bekannt. Sie nahmen Bargeld und ein Mobiltelefon mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Garten an der Straße Gonheide. Aus einem Gartenhaus nahmen sie ein Fahrrad, ein Ladegerät und einen Kuchen mit. Die Gegenstände schafften sie auf eine Wiese hinter dem Garten und ließen sie hier zurück. Ob letztendlich tatsächlich etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag brachen Unbekannte in Vereinsräume an der Bülser Straße ein. Diverse Schränke wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell