Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Fenster stand auf Kipp

Welver (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch (11. August) ein Wohnungseinbruch am Finkenweg gemeldet. Der Bewohner gab an, dass er am Sonntag, gegen 8 Uhr, in den Urlaub gefahren sei und hierbei ein Fenster auf Kipp habe stehen lassen. Als er am Mittwoch, gegen 18 Uhr, wieder zurückgekommen sei habe er bemerkt, dass der Fenstergriff mittlerweile entriegelt, ein Teil seiner Wohnung durchsucht war und Bargeld fehlte. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

