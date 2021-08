Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mehr geht nicht

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung am Konrad-Adenauer-Ring ein Seat auf. Der Fahrer hatte an einer roten Ampel sein Fahrzeug erst zwei Meter hinter der Haltelinie zum Stoppen gebracht. Als sich das Polizeifahrzeug näherte, versuchte der Fahrer vergeblich sich anzuschnallen. Bei der anschließenden Kontrolle des 55-jährigen Mannes aus Lippstadt fiel sofort starker Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein erster Versuch in das Atemalkoholtestgerät zu pusten gelang dem offensichtlich stark alkoholisierten Fahrer nicht. Das Kennzeichen an dem Skoda sollte eigentlich an einem Mercedes befestigt sein. Dies gab der Fahrer auch zu und gab weiter an schon seit 10 Jahren keinen Führerschein mehr zu besitzen. Er würde auch weiterhin seine Fahrzeuge benutzen, da er gerade umziehen würde und auf seine Autos angewiesen sei. Einige Zeit später gelang ein weiterer Versuch mit dem Atemalkoholtestgerät. Das Ergebnis lautete 2,1 Promille. Dem 55-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihm das Fahren nochmals ausdrücklich untersagt. Die Liste der Verkehrsverstöße und Straftaten ist lang: Gurtverstoß, Rotlichverstoß, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Führen eines Fahrzeugs ohne Zulassung. Bleibt zu hoffen, dass der Lippstädter in Zukunft keine Fahrzeuge mehr bewegt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell