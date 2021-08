Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Sonne blendet

Erwitte (ots)

Am Mittwoch (11. August) fuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer aus Oerlinghausen gegen 07.50 Uhr mit seinem Gefährt rückwärts aus dem Holzweg in Richtung B1, um bei seinem geplanten Abbiegevorgang nicht in den Straßengraben zu geraten. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Erwitte befuhr zu diesem Zeitpunkt die B1 in Richtung Paderborn. Nachdem er erkannt hatte, dass er mit seinem Wagen bald anhalten müsste, ließ er sein Auto ausrollen. Dies bemerkte eine 21-jährige Gesekerin mit ihrem Wagen zu spät. Sie fuhr dem 68-Jährigen, trotz eingeleiteter Vollbremsung, von hinten auf. Sie gab später an, dass sie zuvor von der Sonne geblendet wurde und gerade dabei war ihre Sonnenblende herunterzuklappen als sie die Situation erkannte. Die 21-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte es nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder verlassen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 14.000 Euro ein. (reh)

