Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Alkoholgeruch - Blutprobe

Warstein (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag (10. August), gegen 19 Uhr, auf der Belecker Landstraße eine 62-jährige Autofahrerin aus Unna, nachdem ein Zeuge sich bezüglich einer möglichen Trunkenheitsfahrt mit der Polizei in Verbindung gesetzt hatte. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin feststellten und der Atemalkoholtest mit 1,5 Promille den Verdacht der Trunkenheitsfahrt verstärkte, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Den Autoschlüssel stellten sie zudem zur Gefahrenabwehr sicher. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell