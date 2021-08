Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Unfallflucht auf der Schwefer Straße

Soest (ots)

Am Dienstag (10. August) kam es zwischen 14.50 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Kundenparkplatz an der Schwefer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen geparkten, schwarzen VW Touran und entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei oder den Eigentümer des Wagens zu informieren. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.500 Euro ein. Auf dem beschädigten Wagen befand sich weißer Lackaufrieb. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

