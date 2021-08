Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Parkplatzunfall

Erwitte (ots)

Am Dienstag (10. August) befuhr ein 82-jähriger Autofahrer aus Lippstadt gegen 15 Uhr die Seitenstraße eines Parkplatzes am Mühlenweg. Durch einen Blick in den Rückspiegel war er kurzzeitig abgelenkt und missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen Autofahrerin aus Heiden. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 7.000 Euro ein. (reh)

