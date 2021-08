Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Radfahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lippstadt wollte am Dienstag (10. August), gegen 10.40 Uhr, von einem Parkplatz aus die Quellenstraße queren und übersah hierbei eine 75-jährige Autofahrerin aus Esens. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Er musste mit einer Kopfverletzung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär aufgenommen wurde. Einen Fahrradhelm trug der 87-Jährige nicht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 5.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell