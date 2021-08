Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Raubüberfall am Bahnhof

Bad Sassendorf (ots)

Nach einem Raubüberfall vor dem Bahnhofsgebäude an der Kaiserstraße fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter und einem gestohlenen schwarzen Mountainbike. Ein 19-jähriger Mann aus Hamm befand sich am Mittwoch (11. August), gegen 11.40 Uhr, neben dem Eingang des Bahnhofsgebäudes an seinem Fahrrad, als er von hinten zwei Schläge in sein Gesicht erhält. Anschließend entwendet der Unbekannte sein Fahrrad und flüchtet. Der Verletzte wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten bislang weder der circa 185 cm bis 195 cm große Täter noch das Fahrrad aufgefunden werden. Der Flüchtige trug zur Tatzeit vermutlich einen blauen "Schlumpf" (Hoodie) und eine blaue Jeans. Das schwarze Mountainbike mit Hinterradfederung hatte auf der Fahrrad Gabel einen roten Ninja-Aufkleber mit einem Schwert in der Hand und auf der Stange einen Aufkleber mit der Aufschrift "Saudade". Zeugen, die Hinweise auf die Tat, den Täter oder den Verbleib des entwendeten Fahrrades geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell