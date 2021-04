Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Achtung Wild auf der Fahrbahn

Lauterecken (ots)

Erheblicher Anstieg von Unfällen mit Wildtieren. Seit Anfang März 2021 wurden der Polizeiinspektion Lauterecken sechsundfünfzig "Wildunfälle" gemeldet. Im gleichen Zeitraum 2020 waren es zwanzig Unfälle weniger. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um vorsichtige und umsichtige Fahrweise, insbesondere in der Dämmerung und in der Dunkelheit. Mit dem plötzlichen Auftauchen von Wildtieren ist nicht nur in Waldgebieten, sondern auch im Bereich von Wiesen und Ackerflächen zu rechnen. |pilek

