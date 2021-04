Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Lauterecken (ots)

Dieb wird von Marktleitung nach der Tat fotografiert. Am Mittwochabend wurde ein 27-Jähriger in einem Einkaufsmarkt dabei beobachtet, wie er Waren in seinen Rucksack steckte. Von Bediensteten wurde er nach der Kasse auf den Diebstahl angesprochen, worauf er zu Fuß wegrannte. Einem Mitarbeiter gelang es jedoch noch ein Foto vom Täter zu machen. Der Mann ist den Mitarbeitern namentlich bekannt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl strafrechtlich ermittelt. pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell