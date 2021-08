Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Gemarkung Oldenrode, Bundesstr. 248 (Echte --Seesen). Zeit: Samstag, 14.August 2021, 14:35 Uhr. Ein 48-jähriger Kradfahrer befuhr die Bundesstr. 248 in Richtung Echte und er nahm einen Anhaltevorgang einer aus Augsburg stammenden Fahrzeugführerin nicht rechtzeitig wahr und er fuhr auf. Beim dem Auffahrunfall verletzte sich der Kradfahrer schwer und er wurde mittels einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Northeim zugeführt. Am Krad der Marke Triumpf und am PKW VW Touran entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 17000.-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell