Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Ohne Führerschein

Möhnesee (ots)

Am Montagabend, gegen 20:40 Uhr, fiel ein 19-jähriger Autofahrer einer Polizeistreife auf dem Haarweg auf. Der BMW war zu schnell und mit riskanten Überholmanövern unterwegs. Den Anhaltezeichen der Polizei leistete er zunächst Folge, gab dann aber Gas, als die Beamten ihr Fahrzeug für die Kontrolle verlassen wollten. Der Streifenwagen konnte wieder aufschließen, so dass der Fahrer sein Auto bei der Schützenhalle in Körbecke abstellte und zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer zu Fuß die Flucht ergriff. Dabei stürzte der 19-Jährige und verletzte sich leicht. Beide konnten von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Der junge Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Beide wurden nach Klärung des Sachverhalts wieder auf freien Fuß gesetzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell