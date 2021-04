Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Unfallflucht

Wickede (ots)

In der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 14:10 Uhr ist am Montag an der Westerhaar ein Auto beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Rangieren mit einem schwarzen BMW zusammen, der auf dem Parkstreifen abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

