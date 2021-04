Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Motorradfahrer stürzt

Warstein (ots)

Am Montag, gegen 17:55 Uhr kam es auf der Sauerlandstraße zwischen Niederbergheim und Hirschberg zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Motorrad in Richtung Hirschberg unterwegs. In einer Kurve mit einer Bodenwelle verliert der Fahrer die Gewalt über seine Maschine und stürzt. Dabei wurde er schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße musste zur Unfallaufnahme etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. (lü)

