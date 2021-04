Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kontrollen des Verkehrsdienstes

Lippstadt (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 16:00 bis 22:00 Uhr, führte der Verkehrsdienst der Polizei in Lippstadt Kontrollen durch. An verschiedenen Orten wurden insgesamt 19 Fahrzeuge kontrolliert. Der VW eines 20-jährigen Mannes aus Möhnesee wurde zur Begutachtung sichergestellt. Das Fahrzeug war technisch vielfältig stark verändert worden. Unter anderem schliffen die Reifen in den Radkästen. Elf Verwarngelder wegen erloschenen Betriebserlaubnissen oder zu starker Lärmentwicklung und drei Ordnungswidrigkeiten waren das Ergebnis der Kontrollen. Drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt aufgrund von Mängeln an ihren Autos untersagt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell