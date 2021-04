Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Trickdiebe auf dem Parkplatz

Anröchte (ots)

Am Montag, um 11:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Berger Straße zu einem Trickdiebstahl. Eine 64-jährige Frau aus Anröchte hatte gerade ihre Einkäufe ins Auto gestellt, als sie von einer jungen Frau angesprochen wurde. Diese sprach offensichtlich kein Deutsch und wiederholte immer wieder das Wort Krankenhaus. Da die Anröchterin ihr helfen wollte, erklärte sie ihr den Weg zum nächsten Krankenhaus. Daraufhin stieg die Unbekannte in einen blauen Kleinwagen zu einem Mann. Dieser startete das Auto und fuhr mit ihr davon. Erst danach bemerkte das Opfer, dass die hintere, rechte Tür ihres Autos nicht richtig verschlossen war. Aus ihrem Einkaufskorb auf der Rückbank war das Portemonnaie mit Bargeld, EC-Karten und Papieren verschwunden. Die unbekannte Frau war etwa 20-30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hatte dunkles, langes, zu einem Zopf gebundenes Haar und ein südländisches Erscheinungsbild. Zu dem Mann im Auto gibt es leider keine nähere Beschreibung. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

