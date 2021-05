Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310521-401: Zwei Rennradunfälle am Sonntag

Wipperfürth / Lindlar (ots)

Der Rennradausflug ins Bergische endete am Sonntagnachmittag (30. Mai) für eine 19-Jährige und einen 52-Jährigen aus Köln jeweils im Krankenhaus.

Die 19-Jährige war gegen 12.25 Uhr auf der Kreisstraße 14 in Wipperfürth-Wipperfeld verunglückt, als sie auf einer Gefällstrecke in Fahrtrichtung Lamsfuß in einer scharfen Linkskurve nach rechts gegen die Leitplanke fuhr und über diese hinweg auf ein Wiesengelände stürzte. Nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt brachte ein Rettungswagen die Schwerverletzte in das Wipperfürther Krankenhaus.

Ähnlich erging es zwei Stunden später dem 52-Jährigen auf der Straße Kaltenborn in Lindlar-Linde, der in einer Kurvenkombination zu schnell unterwegs war. Als er daraufhin stark bremste, blockierte der Hinterradreifen, der in der Folge platzte. Im Anschluss überschlug sich der Kölner mit seinem Rennrad und zog sich dabei ebenfalls schwere Verletzungen zu; er wurde in das Bensberger Krankenhaus eingeliefert.

