Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310521-398: Mountainbike aus Keller gestohlen

Waldbröl (ots)

In der Hardenbergstraße ist am Sonntag (30. Mai) zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ein Mountainbike aus einem Kellerraum gestohlen worden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Mountainbike mit 21-Gängen. Es war unverschlossen im Kellerraum abgestellt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Fahrraddiebe machen auch vor Kellerräumen nicht halt. Egal, ob Pedelec, E-Bike oder normaler Drahtesel, es empfiehlt sich die Zweiräder immer mit stabilen Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser an einem fest verankerten Gegenstand anzuschließen. Das gilt auch in Fahrradabstellräumen.

Weitere Tipps gegen Fahrraddiebstahl finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

