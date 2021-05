Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300521-396 Verkehrsunfall mit Personenschaden Vier verletzte Personen bei einem Motorradunfall

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L337 zwischen Marienheide- Dannenberg und Marienheide- Unnenberg haben sich am Sonntagmittag gegen 12:39 Uhr insgesamt vier Personen verletzt. Ein 55- jähriger Harley- Davidson Fahrer aus Köln war mit seiner 45- jährigen Sozia auf der L 337 von Marienheide- Dannenberg in Richtung Unnenberg unterwegs. Zeitgleich war ein 60- jähriger aus Breckerfeld mit seinem Motorrad und seiner Sozia von Unnenberg in Richtung Dannenberg unterwegs. Kurz vor dem Ortseingangsschild Dannenberg stießen die Kräder in einer scharfen Rechtskurve frontal zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Beiden aus Breckerfeld schwer. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Seine 54- jährige Sozia wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die beiden Kölner zogen sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L337 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme über 2 Stunden lang gesperrt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell