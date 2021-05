Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300521-394: Kinder stehlen Motorboot

Bergneustadt (ots)

Ein ferngesteuertes Motorboot dürften zwei Kinder gestohlen haben, die am Freitag (27. Mai) von einem Anwohner in der Straße "Am Räschen" im Garten überrascht worden sind. Ein Anwohner hatte die beiden zwischen 130 und 150 cm großen Kinder in seinem Garten entdeckt, woraufhin diese in den Garten des Nachbarn flüchteten. Dieser stellte dann später fest, dass mehrere Gegenstände in seinem Garten umgeworfen waren und aus seiner Gartenhütte ein ferngesteuertes Motorboot fehlt. Die beiden hatten jeweils eine Kapuze übergezogen; einer der beiden trug einen blauen Anorak mit einer kleinen, weißen Musterung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell