Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300521-393: Einbruch in Restaurant

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Gummersbacher Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (29. Mai) Bargeld erbeutet. Zwischen 01.00 und 09.00 Uhr hebelten die Täter eine Nebeneingangstür des in der Marktstaße gelegenen Restaurants auf. Anschließend begaben sie sich auf die Suche nach Beute und entkamen mit einer grauen Metallkassette, in der sich Wechselgeld befand. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell