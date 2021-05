Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280512-390: Zeuge und beschädigtes Auto gesucht

Wipperfürth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Parkhaus des Edeka-Marktes an der Hindenburgstraße in Wipperfürth sucht die Polizei sowohl das beschädigte Fahrzeug als auch einen Unfallzeugen. Etwa gegen 10.00 Uhr am Freitag (28. Mai) war ein Senior beim Einparken mit seinem blauen Skoda gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen, hatte dieses aber offenbar nicht bemerkt. Als er etwa 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, traf er auf einen Zeugen, der ihn auf den Unfall aufmerksam machte. Daraufhin begab sich der Verursacher auf die nahegelegene Polizeiwache; als er mit einem Polizisten zur Unfallstelle zurückkehrte, hatten sich sowohl der Zeuge als auch der beschädigte PKW entfernt. Zum Kennzeichen oder dem Fahrzeugtyp konnte der Mann keine Angaben machen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell