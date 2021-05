Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280521-388: Unfallbeschädigter Dacia Duster gesucht

Wiehl (ots)

Nach einem Einparkunfall am Donnerstagmorgen (27. Mai, 08.30 Uhr) in Wiehl-Drabenderhöhe sucht die Polizei nach einem schwarzen Dacia Duster, der beim Einparken von einem anderen Auto beschädigt wurde.

Der Dacia Duster, der in einer Parktasche am Fahrbahnrand der Drabenderhöher Straße abgestellt war, dürfte hinten links eine Beschädigung davongetragen haben, als sich die Fahrerin eines Renault Megane beim Einparken verschätzte und gegen den Wagen stieß. In der Zeit, in der die Unfallverursacherin die Unfallstelle nur kurz verließ, um ihre Papiere zu holen, fuhr der Duster weg.

Hinweise zu dem beschädigten Duster nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

