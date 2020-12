Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß auf der Römerstraße

Hamm-Bockum-HövelHamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurden am Montag, 21. Dezember, eine 23-jährige Seat-Fahrerin aus Ahlen und ein 54-jähriger Nissan-Fahrer aus Lippetal nach einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße. Gegen 6.10 Uhr fuhr der Nissan-Fahrer in Höhe der Pieperstraße vom Seitenstreifen an und wollte auf der Fahrbahn wenden. Die Seat-Fahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Römerstraße in Richtung Norden und stieß mit dem wendenden Nissan zusammen. Beide Unfallbeteiligte kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen der Römerstraße gesperrt. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.(hei)

