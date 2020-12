Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Braam-OstwennemarHamm-Braam-Ostwennemar (ots)

Eine 58-jährige Fußgängerin wurde am Samstag, gegen 9 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße verletzt. Beim Überqueren der Fahrbahn kam es an der Einmündung Fritz-Graeve-Straße zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden VW Caddy eines 58-Jährigen. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht. (ag)

