POL-GM: 300521-392: Milchlastzug kommt von der Fahrbahn ab - L 284 gesperrt

Lindlar (ots)

Bei einem Unfall auf der Landstraße 284 bei Lindlar-Linde ist am Morgen (30. Mai) ein leerer Milchlastzug von der Fahrbahn abgekommen und vor einen Baum geprallt; der Fahrer kam ins Krankenhaus, die L 284 ist noch für mehrere Stunden gesperrt.

Gegen 03.30 Uhr war der 27-jährige Fahrer aus Nümbrecht auf der L 284 in Richtung Lindlar gefahren, als er etwa 200 Meter vor der Einmündung mit der L 84 nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der aus einem Zugfahrzeug und Anhänger bestehende Milchtankzug fuhr eine etwa 5 Meter tiefe und mit Bäumen und Strauchwerk bewachsene Böschung hinab und kam nach dem Aufprall vor einen Baum zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Führerhaus befreien und die Rettungskräfte verständigen. Er erlitt vermutlich nur leichtere Verletzungen, verblieb aber zur Beobachtung zunächst im Krankenhaus. Gegenüber der Polizei gab er an, dass am Steuer eingeschlafen sei, weshalb die Polizei den Führerschein beschlagnahmte.

Die Bergung des Lastzugs, der etwa 15 Meter abseits der Straße zu Stillstand gekommen ist, wird sich vermutlich noch bis in den Nachmittag hinziehen. Die L 284 ist in dem Bereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt, eine Umleitung eingerichtet.

