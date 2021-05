Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche zündeln auf Spielplatz

Kaiserslautern (ots)

Zwei Jugendliche haben sich in der Nacht zu Donnerstag in Kaiserslautern eine Ordnungswidrigkeitsanzeige eingehandelt. Der Grund: Sie wurden gegen halb 2 auf einem Spielplatz in der Plauener Straße beim Zündeln erwischt.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, fanden die Beamten die beiden 16-jährigen Jungen auf einer Bank des Spielplatzes, als sie gerade dabei waren, einen "Müllhaufen" anzuzünden. Diverse Utensilien, mit denen man ein Feuer entzünden und weiter verstärken kann - darunter Grillanzünder und Gasdosen für Feuerzeuge - wurden gefunden und sichergestellt. Die Jugendlichen erhielten einen Platzverweis für den Spielplatz und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. |cri

