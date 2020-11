Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 06.11.2020, 22:30 Uhr bis zum 07.11.2020, 11:00 Uhr kam es in der Mainzer-Straße auf dem Edeka-Parkplatz in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren einen dort parkenden Imbisswagen. Hierbei wurde dieser an der Fahrerseite beschädigt, wobei Kratzer im Lack entstanden sind. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet unter der 06781/561-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

