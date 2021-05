Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind beleidigt und geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Eine Körperverletzung unter Kindern ist am Mittwochabend bei der Polizei angezeigt worden. Ein zehnjähriges Mädchen meldete sich am Abend zusammen mit seiner Mutter auf der Wache und gab zu Protokoll, dass es gegen 18 Uhr in der Fruchthallstraße von anderen Kindern beleidigt und geschlagen wurde.

Bei einer der Täterinnen, die ihr mehrmals ins Gesicht schlug, soll es sich nach Zeugenangaben um ein 13-jähriges Mädchen aus dem Stadtgebiet handeln. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell