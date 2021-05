Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300521-395: Spendendosen in Kirche aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

Am Freitag (28. Mai) haben Unbekannte in der katholischen Kirche am Burger Weg Geld aus Spendendosen gestohlen. In der Zeit zwischen 08.00 und 18.00 Uhr hatten Unbekannte vier in der Kirche angebrachte Spendendosen aufgebrochen und den Inhalt entnommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Teefonnummer 02261 81990 entgegen.

