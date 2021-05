Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310521-400: Motorrad fährt nach Unfall weiter

Waldbröl (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntag (30. Mai) in Waldbröl-Biebelshof bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Motorrad davongetragen, dessen Fahrer*in von der Unfallstelle flüchtete. Ein 51-Jähriger aus Finnentrop war mit seinem Motorrad gegen 13.45 Uhr auf der Siegener Straße aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Waldbröl unterwegs, als ihm in einer Linkskurve zwei Motorräder entgegen kamen. Eines der beiden Motorräder geriet dabei soweit auf seinen Fahrstreifen, dass es gegen das linke Bein des 51-Jährigen stieß. Zwar kam keines der Motorräder zu Fall, der 51-Jährige musste aber mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem entgegenkommenden Motorrad, welches die Fahrt unvermindert fortsetzte, handelte es sich um eine schwarze BMW mit einer Vollverkleidung.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

