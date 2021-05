Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zu "Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Anhausen" Hier: Öffentlichkeitsfahndung.

Neuwied (ots)

Am 27.03.2021, um 21:02 Uhr, kam es zu einem versuchten Raubüberfall durch einen bewaffneten Täter auf eine Tankstelle in der Neuwieder Straße in Anhausen. Kurz nach Ladenschluss betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Raubversuch scheiterte, als es dem Tankstellenmitarbeiter gelang den Verkaufsraum zu verlassen. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute fußläufig in Richtung Neuwieder Straße/ Ortsmitte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 - 180 cm groß, schlanke Statur, schwarze Wollmütze, weißer Mund-/Nasenschutz, dunkle Kleidung, Sonnenbrille.

Bilder des Täters sowie ein Video sind über folgenden Link abrufbar: https://s.rlp.de/M8-xk

