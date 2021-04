Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Öl auf dem Herd vergessen

Ludwigsburg (ots)

Eine 25-Jährige aus der Bolzstraße in Kornwestheim meldete am Mittwoch gegen 21:30 Uhr, dass sie Öl auf dem Herd vergessen hatte und es in der Folge zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Die Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften vor Ort kam, nahm den Topf von der Herdplatte und lüftete den Bereich. Anschließend konnten alle Personen in ihre Wohnungen zurückkehren.

