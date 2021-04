Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Zeugen nach Streit in der Gemmrigheimer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 17:50 Uhr im Bereich einer Weinkellerei in der Gemmrigheimer Straße in Hessigheim zu einem Streit zwischen zwei Parteien. Auslöser der Streitigkeiten sollen die Hinterlassenschaften eines Hundes gewesen sein.

Bei der lautstarken Auseinandersetzung zwischen der 28-Jährigen, ihrer Begleiterin und dem 30-jährigen Hundehalter soll der Mann die 28-Jährige auch mit der Faust gegen den Brustkorb geschlagen haben.

Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07142 405080 zu melden.

