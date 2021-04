Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Polizeieinsatz nach Bedrohung in der Makenhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Gegen 22:50 Uhr erreichte die Polizei am Mittwoch der Notruf einer 33-Jährigen aus Ludwigsburg, weil ihr 30-jähriger Bruder in der Makenhofstraße in Marbach am Neckar ihre 16-jährige Schwester und die 55-jährige Mutter mit einem Messer bedroht haben soll.

Bei einer telefonischen Kontaktaufnahme konnte im Hintergrund lautes Geschrei wahrgenommen werden. Zwischenzeitlich verlagerte sich das Geschehen vors Gebäude. Dort soll der Mann dann gedroht haben, sich mit dem Messer zu verletzen und schnitt sich in der Folge auch in die Hand.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte er sich wieder in die Wohnung zurückgezogen. Nachdem die Polizisten die 55-Jährige in Sicherheit gebracht hatten, trafen sie auf den 30-Jährigen, der nun zwei Messer führte, im Türrahmen der Wohnung. Nach Aufforderung legte er die Messer zur Seite, begab sich bäuchlings auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen machte er wirre und zusammenhangslose Angaben. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern noch an.

